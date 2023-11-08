Бадоса прокомментировала жалобы теннисисток на организацию Итогового турнира в Канкуне

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала жалобы игроков на организацию Итогового турнира в Канкуне.

«Хорошо, что они пожаловались. Если нам что-то не нравится, надо об этом говорить. Думаю, раньше нам не хватало сплочённости, но теперь всё иначе. Игроки недовольны. У нас есть чат, где мы обсуждаем, можно ли что-то изменить в туре. А улучшить можно многое. Они заставляют нас играть больше турниров, делают их дольше. Мы не можем вырваться из этого круга», — приводит слова Бадосы El Pais.

Напомним, на Итоговом турнире WTA произошёл скандал между организацией и спортсменками. Приехавшие в Канкун теннисистки выразили недовольство кортом. В ответ на высказывания топовых теннисисток в WTA опубликовали официальное заявление, в котором объяснили проблемы с покрытием сложными погодными условиями во время возведения арены.