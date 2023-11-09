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Владимир Камельзон: пусть Шевченко обыграет Хачанова, но этого не случится

Владимир Камельзон: пусть Шевченко обыграет Хачанова, но этого не случится
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о предстоящем матче соотечественников Александра Шевченко и Карена Хачанова в четвертьфинале хардового турнира категории АТР-250 в Метце.

Ранее Хачанов и Шевченко друг с другом не играли. Карен сейчас является 15-й ракеткой мира, а Александр занимает 63-ю строчку рейтинга.

«Мы можем порадоваться, что у нас появился ещё один молодой теннисист — Александр Шевченко. Это подспорье российскому теннису. Пусть он обыграет Хачанова, но, как мне кажется, такого не случится. Шевченко — молодой парень, посмотрим, что будет. Это должен быть интересный матч, но, судя по рейтингу и опыту, Хачанов должен побеждать. Мне очень нравится, что на таких турнирах встречаются россияне, а один из них проходит дальше», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Поединок Шевченко — Хачанов поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 по московскому времени.

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