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Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу на Итоговом чемпионате ATP — 2023

Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата ATP – 2023, который 12 ноября стартует в Турине (Италия). Третий год подряд турнир восьми сильнейших теннисистов мира пройдёт на кортах арены «Пала Альпитур».

«Зелёная» группа

Новак Джокович (Сербия, 1)

Янник Синнер (Италия, 4)

Стефанос Циципас (Греция, 6)

Хольгер Руне (Дания, 8).

«Красная» группа

Карлос Алькарас (Испания, 2)

Даниил Медведев (Россия, 3)

Андрей Рублёв (Россия, 5)

Александр Зверев (Германия, 7).

Согласно регламенту, в группе каждый сыграет с каждым и два теннисиста, одержавшие наибольшее количество побед, выйдут в плей-офф.

Отметим, что действующим чемпионом данных соревнований является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.