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Руне — об Итоговом турнире ATP: впереди последний рывок, я готов выложиться до конца

Руне — об Итоговом турнире ATP: впереди последний рывок, я готов выложиться до конца
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Датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением о том, что в этом сезоне он последним отобрался на Итоговый турнир ATP.

«Если бы я играл так, как в первые полгода, то легко квалифицировался бы. Это нормально, что пришлось побороться. Впереди последний рывок, я готов выложиться до конца.

У меня было много сложностей в команде. Думаю, чем больше вокруг теннисиста или спортсмена мирной атмосферы и спокойствия, тем лучше он может выступать. А чем меньше – тем сложнее сохранять концентрацию. Так что мне объективно было сложно показывать свой лучший уровень. А это не очень хорошо для любого спортсмена», — приводит слова теннисиста пресс-служба Итогового турнира ATP.

Напомним, на Итоговом турнире ATP в рамках группового этапа Хольгеру Руне предстоит встретиться с Новаком Джоковичем (Сербия, 1), Янником Синнером (Италия, 4) и Стефаносом Циципасом (Греция, 6).

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