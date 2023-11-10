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Итоговый турнир ATP — 2023: сетки, турнирные расклады, с кем играют Даниил Медведев и Андрей Рублёв

Как Медведеву и Рублёву устроить русский финал. Все расклады Итогового турнира ATP
Александр Насонов
Итоговый турнир ATP — 2023
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Смогут ли Даниил и Андрей осчастливить российских болельщиков?

В четверг, 9 ноября, состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. В турнире примут участие двое россиян: чемпион US Open и третья ракетка мира Даниил Медведев и пятый номер мировой классификации Андрей Рублёв. Медведев и Рублёв попали в одну группу, а вместе с ними там оказались двукратный победитель ТБШ Карлос Алькарас и двукратный триумфатор Итогового турнира Александр Зверев.

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Группа сложная, что и говорить. Однако на Итоговом в принципе не могло быть иначе. Но и с Алькарасом, и со Зверевым нашим парням можно и нужно бороться. Изучим подробнее статистику личных встреч Даниила и Андрея с оппонентами.

Медведев — Рублёв — 6-2

Однако начнём с их очного противостояния. До 2021 года Рублёв не мог обыграть Медведева, потерпев четыре поражения и не выиграв при этом ни одной партии. Но затем принялся навёрстывать упущенное. Андрей одержал волевую победу над Даниилом в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати-2021, а в 2022 году вновь обыграл его — и не где-нибудь, а на Итоговом. Тот матч в группе закончился со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). А вот в сезоне-2023 обе встречи остались за Медведевым, который выиграл титульную встречу в Дубае и четвертьфинал US Open, причём снова без потери сета.

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Медведев — Алькарас — 2-2

Впервые Медведев и Алькарас встретились на Уимблдоне-2021. Тогда россиянин одержал уверенную победу во втором круге — 6:4, 6:1, 6:2. Но тот матч, наверное, всё же не совсем показателен. Тогда испанец ещё не вышел на тот космический уровень, на котором пребывает сейчас. А вот три встречи в 2023-м — это уже серьёзно. Карлос не пустил Даниила к титулу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:2, затем остановил его в полуфинале Уимблдона — 6:3, 6:3, 6:3, а вот в полуфинале US Open россиянин доказал, что в состоянии достойно ответить. Тот матч Медведев выиграл со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

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Медведев — Зверев — 10-7

Медведев и Зверев уже 17 раз сыграли друг с другом, и небольшой перевес на стороне россиянина. При этом в начале истории немец русского происхождения вёл 4-0, потом 5-1, однако затем россиянин перехватил инициативу и выиграл отрезок из 11 матчей со счётом 9-2. В сезоне-2023 Даниил ведёт со счётом 4-1. Единственное поражение Александр нанёс ему на «Мастерсе» в Цинциннати. А на недавнем «пятисотнике» в Пекине Медведев выиграл в полуфинале со счётом 6:4, 6:3. Ну и довольно часто в матчах с участием этих теннисистов не обходится без скандальных историй.

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Рублёв — Зверев — 3-5

А вот с Рублёвым у Зверева положительный баланс. Интересно вот что: первые пять встреч выиграл Зверев. Однако в сезоне-2023 словно что-то щёлкнуло, и во всех трёх играх победил Рублёв! Последняя на данный момент их встреча состоялась в четвертьфинале турнира в Вене, и тот матч россиянин выиграл со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Что же касается околотеннисных моментов, то Андрей и Александр знают друг друга с детства и по сей день пребывают в хороших отношениях.

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А вот с Алькарасом Рублёв ещё никогда не играл. История их очных противостояний стартует на следующей неделе.

Что сказали эксперты о жеребьёвке

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Медведев и Рублёв в состоянии выйти в полуфинал. «Очень интересная группа. Не знаю, в какой форме сейчас Алькарас, но уверенности сейчас у него нет, как в былое время. Рублёв и Медведев имеют шансы на выход в полуфинал», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева заявила, что Медведеву и Рублёву будет «крайне сложно» выйти из группы. «Наши ребята попали в очень трудную группу на Итоговом турнире в Турине. Им будет крайне тяжело выйти из неё. Сложно сказать, у кого больше шансов на выход в полуфинал. Наверное, чуть посильнее всех кажется Алькарас. Хотя я бы не выделяла фаворита в этой группе.

Все три теннисиста, кого я поддерживаю, попали в одну группу, к сожалению. Медведев и Рублёв находятся сейчас в шикарной форме. Андрей совсем недавно дал бой Новаку в Париже. Медведев в целом неплохо провёл весь осенний отрезок. Он выдал стабильный теннис высочайшего уровня.

Андрей Рублёв и Даниил Медведев после четвертьфинала US Open — 2023

Андрей Рублёв и Даниил Медведев после четвертьфинала US Open — 2023

Фото: Al Bello/Getty Images

Кто фаворит Итогового турнира? Для меня однозначно это Джокович. Новак на всех последних турнирах, в которых принимал участие, брал титулы. Это о многом говорит. Серб сейчас является фаворитом абсолютно на каждом турнире. Думаю, он точно дойдёт до финала. А наши ребята будут бороться с Алькарасом и Зверевым, чтобы получить путёвку в финал и уже сразиться против Джоковича», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

А заслуженный тренер России Владимир Камельзон предположил, что победителем турнира станет теннисист, который выйдет из Красной группы, то есть из той, куда попали Медведев и Рублёв. «Как они эту жеребьёвку делают? Такой группы, где Медведев и Рублёв, ещё не было. Предсказываю, что кто-то из этой четвёрки будет победителем Итогового турнира. Просто фантастическая группа! Ребята наберутся опыта.

Есть опасение, что в ней мы можем потерять или Медведева, или Рублёва. Очень трудно прогнозировать, но будет интересно», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».

Даёшь русский финал!

Так что же нужно, чтобы Медведев и Рублёв дошли до финала? Во-первых, им необходимо занять первые два места в группе. В случае равенства побед у двух игроков места распределяются в соответствии с очной встречей, а если одинаковое количество матчей выиграли трое теннисистов, в дело вступают дополнительные показатели: сперва процент выигранных сетов, а в случае необходимости — и процент выигранных геймов.

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Идём дальше. В случае успешного выхода из группы Даниил и Андрей должны будут выиграть свои полуфиналы. Там их потенциальными соперниками будут Новак Джокович, Янник Синнер, Стефанос Циципас или Хольгер Руне. Если предположить, что Медведев и Рублёв станут в своей группе первым и вторым соответственно (отдаём превосходство Даниилу как обладателю более высокого посева), а в другой группе обойдётся без сюрпризов и места распределятся в соответствии с посевом, то получатся такие полуфиналы: Медведев — Синнер, Джокович — Рублёв.

Итоговый турнир ATP - 2023. Турнирная сетка

Итоговый чемпионат ATP пройдёт с 12 по 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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