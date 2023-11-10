Тарпищев — об Итоговом турнире ATP: Медведеву и Рублёву досталась группа смерти

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о прошедшей жеребьёвке группового этапа Итогового турнира ATP. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу, в которой, помимо них, сыграют испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

«С жеребьёвкой нам не повезло. Рублёву и Медведеву досталась тяжёлая группа, как говорят — «группа смерти». Первое или второе место будет сложно занять — в плей-офф можно и не выйти с такими соперниками. Вторая группа, где Новак Джокович, конечно, намного легче», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В группу с Новаком Джоковичем, первой ракеткой мира из Сербии, попали грек Стефанос Циципас, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне.