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Реакция экспертов на жеребьёвку Итогового турнира — 2023

«Один из наших точно выйдет из группы». Яркая реакция на результаты жеребьёвки Итогового
Арина Полуянова
Реакция экспертов на жеребьёвку Итогового турнира
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Ожидания экспертов от выступлений Даниила и Андрея в Турине разошлись.

В Турине вот-вот начнётся Итоговый турнир. Корты готовы, игроки и организаторы — тоже. В четверг, 9 ноября, состоялась самая важная и волнительная часть подготовки к соревнованиям – жеребьёвка. И теннисный мир на неё уже отреагировал.

Выглядят квартеты игроков в этом году так:

Зелёная группа — Новак Джокович, Янник Синнер, Стефанос Циципас, Хольгер Руне.

Красная группа — Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Александр Зверев.

Российские и зарубежные эксперты сразу оценили жребий для участников Итогового-2023.

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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева и двукратный чемпион ТБШ в паре Андрей Ольховский считают, что Медведев и Рублёв имеют все шансы на выход из группы.

«Группа, в которую попали Даня и Андрей, очень сильная. До начала турнира, как мне кажется, у Дани и Андрея есть шансы выйти из группы. Алькарас сейчас не в такой идеальной форме, в какой был на других турнирах. Кажется, что наши ребята смогут выйти в полуфинал. Буду болеть за них! Сильная группа – это не значит, что шансов нет. Сильная группа означает, что ребята смогут хорошо подготовиться к полуфиналу или финалу. Так как Медведев и Рублёв в одной группе, то можно надеяться на русский финал», – сказала Вихлянцева.

«Очень интересная группа. Не знаю, в какой форме сейчас Алькарас, но уверенности сейчас у него нет, как в былое время. Рублёв и Медведев имеют шансы на выход в полуфинал», – кратко высказался Ольховский.

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук, например, не стал заявлять о гарантированном выходе сразу двух россиян в плей-офф.

«Зверев – самое слабое звено в этой группе. Алькарас – теннисист незаурядный, но к нему ключ подбирают, и к соперникам приходит понимание, что он уязвим, однако он по-прежнему самый сильный. Наши ребята очень конкурентоспособные, Даниил играет довольно стабильно, и Андрей набрал очень хорошую форму, он может преподнести сюрприз любому. Думаю, один из наших теннисистов точно выйдет из группы», – цитирует Янчука ТАСС.

Другой заслуженный российский тренер Владимир Камельзон прогнозировать, как выступят российские теннисисты в Турине, не стал.

«Как они эту жеребьёвку делают? Такой группы, где Медведев и Рублёв, ещё не было. Предсказываю, что кто-то из этой четвёрки будет победителем Итогового турнира. Просто фантастическая группа! Ребята наберутся опыта. Есть опасение, что в ней мы можем потерять или Медведева, или Рублёва. Очень трудно прогнозировать, но будет интересно», – поделился Камельзон с «Чемпионатом».

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А 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева и вовсе посчитала, что Даниилу и Андрею будет сложно бороться за полуфинал.

«Наши ребята попали в очень трудную группу на Итоговом турнире в Турине. Им будет крайне тяжело выйти из неё. Сложно сказать, у кого больше шансов на выход в полуфинал. Наверное, чуть посильнее всех кажется Алькарас. Хотя я бы не выделяла фаворита в этой группе», – сказала Дмитриева и добавила, что главным претендентом на победу в этом году считает Новака Джоковича.

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Иностранные эксперты высказались о жеребьёвке Итогового более кратко.

  • «Всё-таки Алькарас – красный, а Джокович – зелёный. Не очень актуально, но ладно…» – написал португальский журналист Хосе Моргадо в социальных сетях.
  • «Самая трудная группа у парников? Красная. Самая трудная группа у одиночников? Сложно сказать», – поделилась своим мнением канадская корреспондент Стефани Майлз;
  • Американский автор Tennis.com Стив Тигнор написал, что, по его мнению, полуфиналистами станут Медведев, Алькарас, Джокович и Синнер, а в финале сыграют Даниил и Новак.
Даниил Медведев и Новак Джокович

Даниил Медведев и Новак Джокович

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В плей-офф выйдут только четыре теннисиста, занявших первые два места в своих группах. Россияне Медведев и Рублёв свой стартовый матч в Турине сыграют друг против друга в понедельник, 13 ноября.

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