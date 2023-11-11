Текстовая онлайн-трансляция финала Шевченко — Умбер на турнире АТР в Метце
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Сегодня, 11 ноября, на хардовом турнире категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция), состоится финальный матч. Титул разыграют россиянин Александр Шевченко и представитель Франции Уго Умбер, посеянный под четвёртым номером. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:30 по московскому времени, после парного финала.
Метц. Финал
11 ноября 2023, суббота. 18:40 МСК
23
Уго Умбер
У. Умбер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
63
Александр Шевченко
А. Шевченко
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию финального матча Александр Шевченко – Уго Умбер на турнире в Метце.
Шевченко и Умбер впервые сыграют друг с другом. В рейтинге Александр сейчас 63-й, а Уго — 23-й. При этом вне зависимости от исхода финала россиянин, для которого это первый в карьере финал турнира АТР, после этих соревнований дебютирует в топ-50.
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