Текстовая онлайн-трансляция финала Шевченко — Умбер на турнире АТР в Метце

Сегодня, 11 ноября, на хардовом турнире категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция), состоится финальный матч. Титул разыграют россиянин Александр Шевченко и представитель Франции Уго Умбер, посеянный под четвёртым номером. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:30 по московскому времени, после парного финала.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию финального матча Александр Шевченко – Уго Умбер на турнире в Метце.

Шевченко и Умбер впервые сыграют друг с другом. В рейтинге Александр сейчас 63-й, а Уго — 23-й. При этом вне зависимости от исхода финала россиянин, для которого это первый в карьере финал турнира АТР, после этих соревнований дебютирует в топ-50.