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Текстовая онлайн-трансляция финала Шевченко — Умбер на турнире АТР в Метце

Текстовая онлайн-трансляция финала Шевченко — Умбер на турнире АТР в Метце
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Сегодня, 11 ноября, на хардовом турнире категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция), состоится финальный матч. Титул разыграют россиянин Александр Шевченко и представитель Франции Уго Умбер, посеянный под четвёртым номером. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:30 по московскому времени, после парного финала.

Метц. Финал
11 ноября 2023, суббота. 18:40 МСК
Уго Умбер
23
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
3 		2
         
Александр Шевченко
63
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию финального матча Александр Шевченко – Уго Умбер на турнире в Метце.

Шевченко и Умбер впервые сыграют друг с другом. В рейтинге Александр сейчас 63-й, а Уго — 23-й. При этом вне зависимости от исхода финала россиянин, для которого это первый в карьере финал турнира АТР, после этих соревнований дебютирует в топ-50.

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