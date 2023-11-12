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Видеообзор поражения Александра Шевченко в финале турнира ATP-250 в Метце

63-я ракетка мира 22-летний российский теннисист Александр Шевченко не сумел завоевать титул на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция).

В финале соревнований Шевченко со счётом 3:6, 3:6 потерпел поражение от 23-й ракетки мира француза Уго Умбера (4). Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Умбер пять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Шевченко выполнил четыре эйса, сделал одну двойную ошибку и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

Отметим, что для Шевченко этот финал стал дебютным на уровне ATP. По ходу соревнований Александр в числе прочих обыграл 15-ю ракетку мира Карена Хачанова.