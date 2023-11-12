Даниил Медведев высказался о возможности сыграть на Олимпийских играх — 2024

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможности сыграть на летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).

«Мы с Андреем (Рублёвым) пока не знаем, сможем ли там сыграть, но, если будет такая возможность, я точно буду там. В теннисе, возможно, игроки склонны думать, что да, может быть, это не самый важный турнир в мире, но он, безусловно, по-своему красив и захватывает дух. Наверняка что-то изменится в программном плане, учитывая, что Олимпийские игры будут проходить на грунте», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту Итогового чемпионата ATP – 2023.

Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) и ATP, в отличие от большинства мировых спортивных структур, не лишали россиян права на участие в международных стартах (без учёта командных турниров), они делают это в нейтральном статусе. Пустят ли российских теннисистов на ОИ-2024, на данный момент достоверно неизвестно.