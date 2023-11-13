Синнер — об Итоговом турнире ATP: у каждого матча есть своя история, я не витаю в облаках

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, который в воскресенье, 12 ноября, одержал победу над Стефаносом Циципасом (Греция, 6) в матче на Итоговом турнире ATP, рассказал, как готовится к встречам со следующими соперниками по группе — Новаком Джоковичем (Сербия, 1) и Хольгером Руне (Дания, 8).

«Я хорошо тактически подготовился к первому матчу. Конечно, одно дело — строить планы за журнальным столиком, а другое — воплощать их на корте, но сегодня мне это удалось. Давайте посмотрим, с кем я буду играть во вторник, потому что буду выстраивать завтрашнюю тренировку в соответствии со следующим соперником. Циципас — иной противник, нежели Джокович или Руне по типу игры. Постараюсь подготовиться наилучшим образом.

У каждого матча есть своя история, я не витаю в облаках. Вечером узнаю, с кем буду играть во вторник: с Новаком это будет вызов, который покажет мне, на каком этапе я нахожусь сейчас, — у него сумасшедший сезон, три «Больших шлема», он любит играть на крытых кортах; с Хольгером будет по-другому, мы оба очень молоды, а он только вернулся к игре на своём уровне. Во всяком случае, будет сложно», — приводит слова Синнера издание «OA sport».