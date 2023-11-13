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Джокович прокомментировал победу над Руне на Итоговом турнире ATP

Джокович прокомментировал победу над Руне на Итоговом турнире ATP
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над норвежцем Хольгером Руне на старте Итогового турнира ATP.

«Руне играл великолепно. Я не всегда действовал хорошо. В какие-то моменты у меня падал уровень, но в целом победа есть победа. Это была очень эмоциональная и тяжёлая победа из-за важности сегодняшнего матча, поскольку я знал, что ели я выиграю, то завоюю первое место в рейтинге по итогам года. Так что это было дополнительным давлением и напряжением. Думаю, я сыграл очень хороший решающий сет. Вы могли видеть, что на корте было много эмоций. Я чувствовал это. Мне очень хотелось выиграть сегодняшний матч. Я выиграл турнир в Париже, что поставило меня на гораздо лучшую позицию в рейтинге, и я знал, что, приехав в Турин мне нужно выиграть только один матч. Большая цель достигнута, все остальное теперь бонус», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового турнира является именно Джокович.

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