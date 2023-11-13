Руне: не считаю наши с Джоковичем игровые стили похожими, но такое сравнение приятно

Датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на слова серба Новака Джоковича, который сказал, что у них похожий стиль игры. Накануне Джокович обыграл Руне в матче Итогового турнира ATP со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

«Нет, я не считаю наши игровые стили похожими. Конечно, я принимаю это за комплимент, потому что Новак говорит, что мы играем одинаково. Но я так не думаю, это моё мнение. Такое сравнение приятно. Он один из величайших спортсменов в истории тенниса.

Что касается состояния, физически я чувствовал себя нормально. Конечно, потом появилась усталость, потому что мы играли три часа. Но я уверен, что Новак тоже это почувствовал. Я старался распределить энергию по ходу матча, не тратить слишком много сил, сохранять спокойствие и показывать тот теннис, который мне нравится", — сказал Руне на пресс-конференции.