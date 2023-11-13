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Джокович: завершить сезон на вершине рейтинга на данном этапе карьеры — это невероятно

Джокович: завершить сезон на вершине рейтинга на данном этапе карьеры — это невероятно
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу того, что гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года.

«Это очень много значит для меня. Завершить сезон на вершине рейтинге на данном этапе моей карьеры и жизни — это невероятно. В начале года я не ставил эту цель в качестве приоритетной, больше сосредоточился на турнирах «Большого шлема». Благодаря достигнутым отличным результатам, особенно на мэйджорах, я набрал очки и оказался на хорошей позиции. Что бы ни случилось дальше на Итоговом турнире, это будет бонусом для меня», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, накануне, 12 ноября, Джокович обыграл датчанина Хольгера Руне в первом матче на Итоговом турнире ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 в пользу серба.

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