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Джокович — о двух сломанных ракетках: есть более разумные способы борьбы с давлением

Джокович — о двух сломанных ракетках: есть более разумные способы борьбы с давлением
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё поведение в матче Итогового чемпионата ATP с датчанином Хольгером Руне. Напомним, по ходу встречи серб ногой сломал две ракетки.

«Я бы не стал поощрять такое поведение, и я не горжусь собой. Я недоволен, мне не нравится то, что я сделал. Я должен взять на себя ответственность. Думаю, в прошлом бывали такие эпизоды, когда я ломал ракетки, а потом возвращался к игре более свободно, словно отпуская себя. Есть разные, более разумные способы борьбы с давлением, чем поломка ракеток», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Матч Джоковича и Руне на Итоговом турнире ATP завершился победой сербского теннисиста со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

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