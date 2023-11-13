Джокович — о двух сломанных ракетках: есть более разумные способы борьбы с давлением

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё поведение в матче Итогового чемпионата ATP с датчанином Хольгером Руне. Напомним, по ходу встречи серб ногой сломал две ракетки.

«Я бы не стал поощрять такое поведение, и я не горжусь собой. Я недоволен, мне не нравится то, что я сделал. Я должен взять на себя ответственность. Думаю, в прошлом бывали такие эпизоды, когда я ломал ракетки, а потом возвращался к игре более свободно, словно отпуская себя. Есть разные, более разумные способы борьбы с давлением, чем поломка ракеток», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Матч Джоковича и Руне на Итоговом турнире ATP завершился победой сербского теннисиста со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.