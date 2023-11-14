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Чесноков: матч Медведева и Рублёва на Итоговом был гораздо лучше игры Зверева и Алькараса

Чесноков: матч Медведева и Рублёва на Итоговом был гораздо лучше игры Зверева и Алькараса
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублёвым (пятый в рейтинге ATP) в матче Итогового чемпионата ATP в Турине. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Чесноков выразил мнение, что матч россиян был интереснее встречи немца Александра Зверева и испанца Карлоса Алькараса на этом турнире.

«Скорости в матче Медведева и Рублёва и качество тенниса были потрясающие. Они знают друг друга с детства и могут читать друг друга. Медведев очень здорово настроился, здорово подавал, у Рублёва были брейк-пойнты в первом сете, но в эти моменты Медведев подавал так, что не оставлял шансов Рублёву. Несмотря на счёт, не было такого, что Рублёв проиграл в одну калитку, это был великолепный матч от начала и до конца.

Я смотрел матч Зверева и Алькараса. По мне, Александр должен был выигрывать его в двух сетах. Мне кажется, что матч наших теннисистов был гораздо лучше. Наши ребята играли на более высоких скоростях, более остро, широко разводили друг друга по углам. Медведев просто потрясающие выглядел на корте, он излучал уверенность, особенно во втором сете», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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