Селиваненко прокомментировал победу Медведева в матче с Рублёвым на Итоговом турнире

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублёвым (пятый в рейтинге ATP) в матче Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

«В первом сете была достаточно равная игра, но Даниил в целом играл точнее, практически без невынужденных ошибок. Проиграв первый сет и отдав ещё один ранний брейк в начале второго, Андрей дальше упустил нить игры. Даниил во второй половине матча полностью владел ситуацией, доведя игру до уверенной победы», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.