Циципас снялся с Итогового турнира АТР из-за проблем со спиной

Стала известна причина снятия греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со второго матча на Итоговом турнире АТР. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков, причиной стали проблемы со спиной.

Шестая ракетка мира Циципас вышел на игру с представителем Дании Хольгером Руне (восьмой в рейтинге ATP). Однако Стефанос сыграл всего три гейма, после чего вызвал на корт врача и не смог продолжить встречу. Матч продлился всего 17 минут.

О плохом самочувствии Циципаса стало известно ещё до старта Итогового турнира. По приезде в Турин Стефанос не смог завершить ни одной тренировки, однако всё же сыграл с Янником Синнером (4:6, 4:6) и решил выйти на матч с Руне, несмотря на то, что его мог заменить представитель Польши Хуберт Хуркач.

Напомним, позднее сегодня, 14 ноября, на Итоговом чемпионате АТР в той же группе встретятся первая ракетка мира, серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.