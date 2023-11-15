Энди Роддик: Циципас сказал что-то нелепое о важности Итогового. Не согласен на 1000%

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик критически высказался о снятии грека Стефаноса Циципаса с Итогового чемпионата ATP после старта на нём. Напомним, Циципас сыграл один матч и вышел на второй, который завершить не смог из-за травмы. При этом в медиа ещё до начала турнира ходили слухи, что грек травмирован.

«Когда у тебя болит локоть, болит спина и ты уже проиграл один матч, ты должен начать задумываться о январе. Он ведь всегда в это время играет хорошо, в прошлом году дошёл до финала. Если бы я был в его команде, я бы спросил: «Слушай, этот турнир действительно стоит такого риска?» Я бы, наверное, ответил, что нет», — приводит слова Роддика Eurosport со ссылкой на эфир Tennis Channel.

Также Роддик признался, что не разделяет позицию Циципаса касательно того, что Итоговый чемпионат ATP чуть ли не важнее турнира «Большого шлема».

«На этой неделе он сказал что-то нелепое, мол, Итоговый важнее, чем турнир «Большого шлема». Я на 1000% с этим не согласен и думаю, что он сам не верит в то, что сказал», — заявил Энди.