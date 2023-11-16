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Итоговый турнир ATP — 2023: расписание матчей 16 ноября

Итоговый турнир ATP — 2023: расписание матчей 16 ноября
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16 ноября в Турине продолжится Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня.

Итоговый турнир ATP, одиночный разряд. 16 ноября

Зелёная группа

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — начало матча не ранее 16:30 мск.

Янник Синнер (Италия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 8) — начало матча не ранее 23:00 мск.

Итоговый турнир ATP, парный разряд. 16 ноября

Зелёная группа

Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США) (1) — Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция) (4) — начало матча не ранее 14:00 мск.

Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) (5) — Максимо Гонсалес/Андрес Мольтине (оба — Аргентина) (7) — начало матча не ранее 20:30 мск.

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