Экс-тренер Серены Уильямс: Синнер выиграет турнир «Большого шлема» в следующем году

Австралийка Ренне Стаббс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер титулованной американской теннисистки Серены Уильямс, после победы итальянского теннисиста Янника Синнера над сербом Новаком Джоковичем в матче Итогового чемпионата ATP выразила мнение, что в следующем году итальянец выиграет турнир «Большого шлема».

«Уверена, что Синнер станет победителем турнира «Большого шлема» в следующем году», — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 22-летний Синнер обыграл Джоковича на Итоговом турнире со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Сегодня, 16 ноября, четвёртая ракетка мира сыграет на турнире с представителем Дании Хольгером Руне (восьмой в рейтинге ATP). Начало встречи — не раньше 23:00 мск.