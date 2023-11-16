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Дмитриева прокомментировала победу Медведева в матче со Зверевым на Итоговом турнире

Дмитриева прокомментировала победу Медведева в матче со Зверевым на Итоговом турнире
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в матче Итогового чемпионата ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу россиянина.

«Это была абсолютно равная игра. В первом сете Зверев выглядел даже чуть мощнее. Во втором сете играли очко в очко. Все говорят, что есть у Медведева особенность в тяжелейших ситуациях выигрывать. Это отличает чемпионов от тех, кто ими не становится. Медведев выиграл самые важные два мяча, которые и принесли ему победу. Он владел собой, играл в свою силу. Игра была трудной, но он смог выиграть», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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