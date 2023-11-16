Янчук: когда спортсмен бьёт сам себя по коленке, это не нарушение, а проявление эмоций

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о нормах поведения в теннисе.

«В теннисе есть установленные нормы поведения. Бросание ракетки, удары мячом куда-то в сторону — это нехорошие примеры. Но, когда спортсмен бьёт сам себя по коленке, это не нарушение, а проявление эмоций. Здесь нет никакого криминала или нарушения правил. Он выражает себя таким образом, не причиняя никакого вреда окружающим. Когда идут броски ракетки или мяча, то это уже затрагивает и окружающих. Судейство правильно реагирует на эти вещи и штрафует игроков», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в эти дни в Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP. Соревнования продлятся до 19 ноября.