С каким соперником сыграет Даниил Медведев в полуфинале Итогового чемпионата ATP?

Накануне третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2023, одержав две победы в матчах Красной группы.

В Зелёной группе шансы на выход в плей-офф соревнований имеют итальянский теннисист Янник Синнер, серб Новак Джокович и датский спортсмен Хольгер Руне, которые занимают первую, вторую и третью позиции соответственно в турнирной таблице.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: с каким соперником сыграет Даниил Медведев в полуфинале Итогового чемпионата ATP?

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Завтра, 17 ноября, Медведев проведёт последний матч на групповом этапе турнира со второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.