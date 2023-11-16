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Медведев будет заранее знать потенциальных соперников по полуфиналу Итогового турнира и может выбрать, с кем сыграет

Как Медведев может выбрать соперника по полуфиналу Турина. Расклады перед последним туром
Артём Тайманов
Как Медведев может выбрать соперника
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Даниил уже обеспечил себе выход из группы на Итоговом турнире, но ещё не занял первое место. Это оставляет пространство для манёвра.

После двух туров группового раунда Итогового чемпионата ATP стали известны как первые неудачники соревнований, которые уже точно не пробьются в плей-офф, так и первый участник полуфиналов – Даниил Медведев. Бывшей первой ракетке мира, победителю Итогового турнира 2020 года удалось досрочно гарантировать себе выход из группы благодаря двум победам в двух сетах. Соотношение выигранных и проигранных партий будет в пользу Даниила при любом раскладе матчей последнего тура, ниже второго места он уже точно не опустится. Учитывая, что его Красная группа играет на следующий день после Зелёной, у Медведева и его команды теоретически будет даже возможность попробовать выбрать соперника по полуфиналу.

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Варианты для Медведева

Начнём с раскладов в Красной группе. Понятно, что если Даниил в пятницу выиграет и третий матч, в котором ему будет противостоять Карлос Алькарас, то займёт первое место в квартете без каких-либо оглядок и оговорок. Если в другом матче Александр Зверев возьмёт верх над Андреем Рублёвым, то со второго места выйдет немец, у которого будут две победы. Любые другие варианты выводят в плей-офф Медведева и Алькараса, вот только места они могут занять разные. Если победят Даниил и Андрей, то, опять же, Медведев станет первым в группе, а вторым будет Алькарас, у которого будет лучшее соотношение сетов. Даже при поражении от Даниила в двух партиях испанец выиграет три партии и проиграет четыре, а у Александра, если он проиграет Андрею, будет в лучшем случае 3:5. Рублёв же в лучшем случае сделает у себя 2:4 по сетам, что лишает его даже теоретических шансов побороться за плей-офф.

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Если верх в своих поединках берут Алькарас и Рублёв, то на первое место выходит уже Карлос. При таком раскладе у Даниила и Карлоса будет по две победы, а у Александра и Андрея – по одной, поэтому тут вступает в дело другой показатель, более важный, чем соотношение сетов – личная встреча. Просто используется он только при равенстве побед у двух спортсменов, а когда одинаковое количество матчей выиграли три теннисиста, личные встречи роли не играют.

А вот если предположить, что Зверев возьмёт верх над Рублёвым (их матч состоится последним запуском, в вечерней программе), тогда в случае победы Алькараса над Медведевым важно количество сетов. Если Карлос выиграет в двух партиях, то у него будет 5:2, а у Даниила – 4:2. Соответственно, при победе испанца в трёх сетах получатся соотношения 5:3 у него и 5:2 у россиянина. Понятно, что в первом варианте группу выиграет Алькарас, а во втором – Медведев. Однако стоит помнить, что, во-первых, Андрей может победить Александра и испортить подобные математические расклады, а во-вторых, за каждую победу в группе дают 200 очков в рейтинг и приличную сумму призовых.

Победа ЗвереваПобеда Рублёва
Победа Медведева1. Медведев 2. Зверев1. Медведев 2. Алькарас
Победа Алькараса с любым счётомВозможны варианты, см. ниже1. Алькарас 2. Медведев
Победа Алькараса в двух сетах1. Алькарас 2. Медведев1. Алькарас 2. Медведев
Победа Алькараса в трёх сетах1. Медведев 2. Алькарас1. Алькарас 2. Медведев

Как может вылететь Джокович

Теперь обратимся к турнирной ситуации в Зелёной группе. Если бы Янник Синнер во 2-м туре выиграл у Новака Джоковича в двух партиях, то обеспечил бы себе выход в плей-офф так же, как и Медведев. Однако легко одолеть великого серба не удалось, а победа Синнера в трёх партиях хоть и серьёзно увеличила его шансы на продолжение борьбы, но всё-таки вылететь он ещё может. При этом соперник Новака изначально не имеет шансов попасть в плей-офф, поскольку это изначально приехавший на турнир запасным Хуберт Хуркач. Поляк заменил Стефаноса Циципаса, который сыграл всего три гейма во 2-м туре с Хольгером Руне и снялся. К запасным теннисистам применяются довольно жёсткие правила, согласно которым даже 2-0 по выигранным матчам хуже, чем 2-1 (то есть при равенстве побед первый критерий – количество проведённых поединков). Это оставляет шансы выйти в плей-офф, проведя две встречи, а вот при одном сыгранном матче это практически невозможно – если, конечно, не рассматривать фантастический вариант, при котором в последнем туре Джокович и Руне сами дружно снимутся с турнира.

Итак, Хуркач ни на что не претендует, кроме 200 очков и призовых, Циципас снялся, так что за выход из группы борьбу ведут три теннисиста. Если Руне в двух сетах выиграет у Синнера, а Джокович также в двух одолеет Хуркача, то Хольгер займёт первое место, а Новак – второе. При победе датчанина в трёх и серба в двух придётся считать процент геймов, причём у Руне он в данный момент есть только за матч с Джоковичем – условные 2:0 по сетам за отказ Циципаса ему засчитали, а вот геймы этого почти несостоявшегося поединка в зачёт не пошли. В результате у Хольгера сейчас худший показатель по геймам, и ему придётся обыграть Янника со счётом вроде 6:3, 6:7, 6:3, чтобы опередить того по соотношению геймов, при этом победив 2:1 по сетам. При таком раскладе и победе Новака в двух партиях Синнер окажется третьим лишним, а при менее убедительной по счёту победе Хольгера в трёх сетах именно он займёт третье место, если Джокович справится с Хуркачем за две партии.

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Любые другие исходы матча Новака (и его победа в трёх сетах, и тем более победа Хуберта) при победе Хольгера над Янником выведут в плей-офф двух молодых теннисистов, то есть 22-летнего Синнера и 20-летнего Руне. Если серб выиграет в трёх партиях, то у него будет 5:4 по сетам, у датчанина получится 5:2 либо 5:3, а у итальянца – 4:3 или 5:3. Понятно, что 4:3 даёт лучшее процентное соотношение, чем 5:4, а остальные варианты в пояснениях и вовсе не нуждаются. Кстати, важный момент в том, что первым запуском сыграет серб, то есть его соперники уже будут знать, как закончился матч Новака.

При этом не существует варианта, позволяющего Хольгеру проиграть и выйти в полуфинал. Если бы Циципас остался в турнире, уступил Руне и в последнем туре нанёс поражение Джоковичу, то это могло бы произойти, но здесь даже при победе Хуркача над Джоковичем поляк, как мы уже говорили, не будет участвовать в борьбе за выход в плей-офф по причине меньшего количества проведённых матчей. Соответственно, если у Новака, Хольгера и Хуберта окажется по одной победе, то никакую разницу сетов высчитывать не будут – возьмут просто личную встречу, в которой Джокович одолел Руне, и именно по этому показателю серб окажется выше и выйдет в плей-офф.

«Буду играть на 100%, и уже во время матча всё решится»

Соответственно, Новак почти никак не сможет занять в группе первое место. Если серб выйдет в плей-офф, то первым при большинстве раскладов станет либо Янник Синнер (при своей победе в последнем туре с любым счётом), либо Хольгер Руне. Единственный вариант для выхода Джоковича с первого места – это подсчёт соотношения геймов, про который мы уже говорили. Напомним, для этого нужна победа Хольгера над Янником в трёх партиях и Новака над Хубертом в двух. Оказаться лучшим по этому показателю серб ещё может, а вот по разнице сетов уже точно нет.

Победа Синнера в двух сетахПобеда Синнера в трёх сетахПобеда Руне в двух сетахПобеда Руне в трёх сетах
Победа Джоковича в двух сетах1. Синнер 2. Джокович1. Синнер 2. Джокович1. Руне 2. Джокович1. % геймов 2. % геймов
Победа Джоковича в трёх сетах1. Синнер 2. Джокович1. Синнер 2. Джокович1. Руне 2. Синнер1. Руне 2. Синнер
Победа Хуркача в двух сетах1. Синнер 2. Джокович1. Синнер 2. Джокович1. Руне 2. Синнер1. Руне 2. Синнер
Победа Хуркача в трёх сетах1. Синнер 2. Джокович1. Синнер 2. Джокович1. Руне 2. Синнер1. Руне 2. Синнер

Это означает, что выход из Красной группы с первой строчки с достаточно большой вероятностью может свести Медведева в полуфинале с Джоковичем – либо с Синнером, если из группы выйдут два молодых теннисиста. Руне с небольшим шансом может стать вторым при том же подсчёте процентного соотношения геймов, но всё-таки для этого слишком многое должно совпасть. В любом случае к пятнице в этой группе всё уже будет известно, и Даниил сможет где-то держать в уме, кто станет его соперником в случае выхода из группы с первого или со второго места.

При этом сам российский теннисист на пресс-конференции сказал, что не будет специально выбирать себе соперника. «Наверное, поговорим завтра с тренером, потому что другая группа уже полностью сыграет. Мне кажется, что в этом плане хороший пример — матч Новака со мной в прошлом году. Ему было тяжело. Насколько тяжело — никто не знает, но тяжело. Казалось бы, в любой момент он всё равно выходил с первого места, неважно, как матч бы закончился. Он мог бы сказать: «Зачем я борюсь? Отдам ему матч», ведь ему надо было играть на следующий день. Но нет. Он играл до конца. Я там сам мог сыграть лучше. Но он играл до конца. Мне кажется, это хороший пример. Ведь никогда не хочешь потерять этот ритм побед, ритм игры, поэтому я буду играть на 100%, и уже во время матча всё решится».

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

Да и выбор в любом случае сложный – например, сейчас и не скажешь точно, лучше сыграть с Джоковичем или с Синнером, учитывая, что Янник дважды подряд победил Даниила, а тут он ещё и выступает в родной стране.

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