Новак Джокович может не пробиться в плей-офф Итогового чемпионата ATP

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович лишил себя возможности влиять на своё положение в группе Итогового чемпионата ATP – 2023 после того, как проиграл сет поляку Хуберту Хуркачу в третьем, последнем матче группового этапа.

Теперь выйдет Джокович в плей-офф соревнований или нет зависит только от того, как сыграют датчанин Хольгер Руне (8) и итальянец Янник Синнер (4). Если победит Синнер, Новак выйдет в полуфинал со второго места в группе. Если же победу одержит Руне, датчанин выйдет с первого места, а Синнер – со второго.

Отметим, что первым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP заранее стал российский теннисист Даниил Медведев (3). Он одержал в своей группе две победы в двух сетах, даже поражение в третьем матче группового этапа никак не отразится на ситуации Медведева.