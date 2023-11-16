Джокович: я не буду фанатом №1 Синнера в матче с Руне, даже не знаю, буду ли его смотреть

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, будет ли следить за матчем Янник Синнер (Италия, 4) – Хольгер Руне (Дания, 8) на групповом этапе Итогового чемпионата ATP. От результата данного поединка зависит, выйдет Джокович в плей-офф или нет.

«Я не буду фанатом №1 Янника (Синнера) сегодня, как Зверев сказал вчера в адрес Даниила (Медведева). Если Синнер выиграет, я буду в полуфинале, если нет, то закончу прекрасный сезон на победной ноте. Всё, о чём я сейчас думаю, о том, как я хочу обнять детей. Даже не знаю, буду ли я смотреть матч Янника и Хольгера. У меня впереди ещё Кубок Дэвиса, думаю об этом», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.