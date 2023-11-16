Джокович с трудом победил запасного на Итоговом. Но выход в полуфинал зависит не от него

В четверг, 16 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине начались игры 3-го, заключительного тура группового этапа. В первом матче дня сражались 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, посеянный под первым номером, и поляк Хуберт Хуркач, заменивший Стефаноса Циципаса, снявшегося с турнира из-за травмы спины.

Ситуация в Зелёной группе сложилась довольно запутанная. Впрочем, с Хуркачем-то всё просто. Для поляка этот матч был единственным на турнире, и он заведомо не претендовал на выход в полуфинал. Иное дело Джокович. Серб, который в 1-м туре обыграл Хольгера Руне, а во 2-м проиграл Яннику Синнеру, оказался в подвешенном состоянии. Но понимал, что для прохода в полуфинал ему желательно обыгрывать Хуберта, в идеале — в двух сетах.

Почему? Потому что в таком случае Джокович рисковал бы пролететь мимо полуфинала только в одном случае: если Руне в вечернем матче побеждает Синнера в трёх партиях. Да и то в этом раскладе придётся считать процент выигранных геймов — мало ли у кого он окажется лучше, у кого хуже… А вот все остальные исходы матча Джокович — Хуркач (победа серба в трёх сетах и любая победа поляка) распутывали ситуацию. В этих вариантах Новак выходил бы в полуфинал только при условии победы Синнера над Руне.

В матче с Синнером Джоковича не раз освистывала итальянская публика, поддерживавшая соотечественника. Несмотря на это, Новак не стал педалировать эту тему после поражения, отдав должное сопернику.

«Думаю, это нормально, что молодые игроки стремятся попасть туда, где я нахожусь. Это происходит на каждом турнире, в котором я участвую. Все хотят получить мою голову. Янник смог это сделать. Но я доволен тем, как боролся», — говорил Новак на пресс-конференции. А на следующий день после поражения он решил отменить тренировку, чтобы дать себе дополнительный отдых.

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Но игра с Хуркачем — совершенно новая история, в которой необходимость давать результат давила только на одного теннисиста. Морально помогало Новаку то, что в личных встречах с Хубертом счёт был 6-0 в пользу серба, в том числе 2-0 в этом сезоне: на харде Дубая и на траве Уимблдона.

В начале матча теннисисты спокойно брали каждый свою подачу. Причём у Хуркача это получалось куда увереннее: поляк регулярно бомбил Джоковича эйсами, а в четвёртом гейме добрался до «ровно» на приёме (впрочем, как и серб в первом). При этом Новак стал первым, кто под ноль взял гейм на своей подаче, — это был шестой гейм, и счёт стал 3:3.

Во второй половине партии события развивались по схожему сценарию. Подающие имели ощутимое превосходство в своих геймах — такое, что даже «ровно» ни разу не было. Всё это закономерно вылилось в тай-брейк. В этом режиме Джокович не оставил шансов Хуркачу, который к тому же существенно облегчил жизнь сопернику чередой невынужденных ошибок, — 7:1! Первый сет занял 55 минут — не так и много, если учесть, что были сыграны все 12 геймов плюс тай-брейк.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Начало второй партии стало продолжением первой: ни единого намёка на брейк-пойнты. Всё изменилось в пятом гейме, когда Хуркач неожиданно смог сделать брейк под ноль. Джокович на тройном брейк-пойнте у соперника вроде был исполнил эйс, но поляк запросил челлендж, и эйс превратился в аут. В итоге всё закончилось двойной ошибкой в исполнении серба — 3:2 с брейком в пользу Хуберта. В шестом гейме Хуркач под ноль взял и свою подачу — 4:2.

Джокович, проигравший 13 очков подряд (полностью геймы с четвёртого по шестой плюс один розыгрыш в начале седьмого), должен был отвечать своим брейком, чтобы не упускать сет. Но у него это не получилось. В восьмом гейме Новак впервые в матче получил возможность взять чужую подачу, но упустил двойной брейк-пойнт — 5:3 в пользу Хуркача, исполнившего четыре эйса за гейм, в том числе три подряд в концовке. А при 5:4 Хуберт успешно подал на сет — 6:4 за 41 минуту.

Хуберт Хуркач Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем сете первых брейк-пойнтов пришлось ждать до четвёртого гейма. Хуркач, пребывая на подаче, не избежал ошибок в розыгрышах, и Джокович заработал двойной брейк-пойнт, который вскоре и реализовал — 3:1. В шестом гейме серб ещё раз взял чужую подачу, несмотря на четыре (!) эйса от поляка, и при 5:1 вышел подавать на матч. Этот гейм стал последним — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 в пользу Новака чуть более чем за два часа. Что же касается эйсов, то тут Хуркачу действительно не было равных: 24 против шести у соперника!

Вот так Джокович в седьмой раз в семи матчах победил Хуркача. Но радоваться ему пока нечему. В вечерней сессии, как уже было сказано, сразятся Янник Синнер и Хольгер Руне. Синнер гарантировал себе выход в полуфинал после того, как Новак проиграл второй сет Хуберту. И после этого в Зелёной группе всё стало относительно просто: если Синнер победит Руне, то выйдет в полуфинал с первого места и прихватит с собой Джоковича; если же датчанин обыграет итальянца, то именно они и станут участниками 1/2 финала, отцепив серба. В этом случае Хольгер выйдет с первого места, а Янник — со второго.

Итоговый турнир ATP завершится в воскресенье, 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».