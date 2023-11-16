Янник Синнер — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция матча на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 16 ноября, состоится заключительный матч в рамках Зелёной группы на Итоговом чемпионате ATP – 2023, в его рамках четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер сразится с восьмым номером рейтинга ATP, 20-летним датчанином Хольгером Руне. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Хольгер Руне на Итоговом чемпионате ATP – 2023.
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По личным встречам Руне ведёт со счётом 2-0. Он побеждал в полуфинале турнира в Софии-2022 (5:7, 6:4, 5:2, отказ Синнера) и в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло в 2023 году (1:6, 7:5, 7:5).
Отметим, что результат данного матча определит судьбу второй путёвки в плей-офф из данной группы. Если победу одержит Руне, он станет полуфиналистом турнира, если же уже отобравшийся Синнер — в плей-офф пробьётся серб Новак Джокович.
- 16 ноября 2023
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