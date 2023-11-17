Руне поспорил с судьёй на вышке в ходе матча с Синнером

Датский теннисист Хольгер Руне устроил споры с судьёй в третьем сете матча с итальянцем Янником Синнером в Зелёной группе на Итоговом чемпионате ATP. Игра прошла на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» в Турине.

Эпизод случился при счёте 1:1 и «ровно» в третьем гейме третьего сета на подаче Руне. Синнер резко принял подачу, а датчанин ответил ударом на свою половину.

Руне пытался взять «челлендж» своей подачи, стараясь доказать, что мяч не попал в квадрат. Но судья на вышке Орелия Турт сочла, что сделал это слишком поздно — уже после своего удара. Она даже надела наушники, и сама посмотрела повтор, чтобы понять, в какой момент Хольгер попросил его. В итоге арбитр пришла к выводу, что Руне взял «челлендж» своей подачи слишком поздно. Таким образом, ему не дали подать второй мяч. При этом на повторе было видно, что на его первой подаче действительно не попал в квадрат. Очко засчитали Синнеру и счёт стал «меньше».

В итоге счёт «ровно» повторился в том гейме шесть раз, а его всё-таки выиграл Руне. Тем не менее матч он проиграл — 2:6, 7:5, 4:6 и не смог выйти в полуфинал турнира.