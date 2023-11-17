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Синнер прокомментировал победу над Руне на Итоговом турнире ATP

Синнер прокомментировал победу над Руне на Итоговом турнире ATP
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над датчанином Хольгером Руне в матче Итогового турнира ATP.

«Для меня это было очень важно. Обнуление после победы над Новаком. Я никогда не выигрывал у Руне. Я действительно старался изо всех сил. Я начал очень хорошо. Во втором сете он лучше подавал и лучше двигался… это было что-то вроде американских горок. Я очень, очень рад выйти в полуфинал. Я рад, что у меня есть шанс провести ещё два матча. Надеюсь, я смогу закончить год хорошо. Я думаю, что иду в правильном направлении. Посмотрим, что будет», — приводятся слова Синнера в социальной сети X (ранее Twitter) The Tennis Letter.

Напомним, Синнер досрочно гарантировал выход в полуфинал турнира. Руне, в свою очередь, после этого поражения завершил участие в соревнованиях.

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