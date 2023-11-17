Хольгер Руне прокомментировал вылет с Итогового турнира ATP

Датчанин Хольгер Руне прокомментировал поражение в матче с итальянцем Янником Синнером на Итоговом турнире ATP. После этого поражения Руне не смог пробиться в полуфинал турнира.

«Я всегда проигрывал первый сет, когда играл с Янником. Меня это не так волновало, потому что я знаю, что могу дать отпор. Но очевидно, что он играл очень свободно. В этом матче ему терять было абсолютно нечего. Наверное, это немного подействовало на его нервы. Кто знает. Но да, опять же, очевидно, что в этом матче на меня оказывалось большое давление. Я старался справиться с этим, как мог. Я был близок, но недостаточно.

У меня был хороший сезон. Когда ты финишируешь в восьмерке лучших, ты можешь гордиться собой.

Я думаю, что в этом году я мог бы сделать кое-что лучше – на самом деле, многое. Вот так вот. Это процесс обучения. В следующем году я постараюсь извлечь уроки из этого года. На самом деле это был мой первый, кажется, полный год в туре. Это хороший опыт – выступать на таком уровне», — сказал Руне на пресс-конференции.