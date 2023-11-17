Хольгер Руне: Новак Джокович по-прежнему является фаворитом Итогового чемпионата ATP

Датский теннисист Хольгер Руне после вылет с Итогового чемпионата ATP высказался о фаворитах соревнований.

«Для меня сезон завершён. Больше не нужно ни о чём беспокоиться. Я желаю другим игрокам удачи на Итоговом турнире. Будет интересно посмотреть, кто поднимет трофей. Очевидно, есть Новак, который по-прежнему является фаворитом. Синнер, Медведев и кто бы не квалифицировался из другой группы, тоже будут иметь хорошие шансы на успех. Будет действительно интересно», — сказал Руне на пресс-конференции.

Напомним, Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович.