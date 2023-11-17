Синнер пожаловался на проблемы со спиной после матча с Руне

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, комментируя победу над датчанином Хольгером Руне (восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) рассказал о боли в спине, которую почувствовал в ходе второго сета поединка Итогового чемпионата ATP.

«Я почувствовал дискомфорт, но ничего страшного, в третьем сете проблем не было – даже физиотерапевта вызывать не пришлось. Думаю, было небольшое напряжение, но со мной всё в порядке», цитирует Синнера пресс-служба Итогового турнира ATP.

Напомним, матч Янника Синнера и Хольгера Руне завершился победой итальянца со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Таким образом, Синнер вышел в плей-офф турнира, не потерпев ни одного поражения в групповом этапе.