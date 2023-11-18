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Медведев разобрал свои ошибки в матче с Синнером

Медведев разобрал свои ошибки в матче с Синнером
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои ошибки в полуфинальном матче Итогового турнира ATP с итальянцем Янником Синнером, который состоялся сегодня, 18 ноября. Напомним, Медведев уступил со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

«25 ошибок с форхэнда? Много, да. Мне нужно было атаковать, стараться забивать. Это получалось во втором сете, потому что Янник сейчас в топ-форме, он всё достаёт. Даже Новак сказал, что он недостаточно активно атаковал.

Двойная на брейк-пойнте — пытался подать сильнее. Это было осознанное решение. Да, рискованное, но иногда такое приносит огромные плоды. Но я не жалею», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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