Чесноков назвал наиболее перспективную российскую теннисистку в 2024 году

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков рассказал, выступление какой российской теннисистки в сезоне-2023 произвело на него наибольшее впечатление.

«Среди наших девушек Мирра Андреева совершила самый большой подъём и прогресс в этом году. Она начала сезон с поражения на юниорском турнире «Большого шлема» в Австралии. А сейчас она уже вовсю играет взрослый WTA-тур. В следующем сезоне она будет сложной соперницей для всех без исключения. Мирра имеет все шансы подняться ещё выше в рейтинге.

Были в истории тенниса девушки, которые в таком раннем возврате показывали большие результаты. Ждём, что и Мирра будет дальше только прогрессировать», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».