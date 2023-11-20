Звонарёва, Соболенко, Рыбакина и другие стали номинантами ежегодной премии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона. Победителей в номинациях традиционно будут выбирать представители международных теннисных СМИ.

В главных номинациях – лучшая теннисистка в одиночном или парном разряде – представлена двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя россиянка Вера Звонарёва. В этом сезоне она в паре с немкой Лаурой Зигемунд, в частности, выиграла Итоговый чемпионат WTA.

Теннисистка года в одиночном разряде:

Ига Свёнтек (Польша);

Арина Соболенко (Беларусь);

Кори Гауфф (США);

Джессика Пегула (США);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Маркета Вондроушова (Чехия).

Дуэт года в парном разряде:

Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе – США);

Сторм Хантер (Австралия)/Элисе Мертенс (Бельгия);

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия);

Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия);

Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия).