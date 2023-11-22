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Зверев выразил сожаление касательно того, что назвал Медведева «самым нечестным игроком»

Зверев выразил сожаление касательно того, что назвал Медведева «самым нечестным игроком»
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свои резонансные слова в адрес чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева, сказанные после поражения на «Мастерсе» в Монте-Карло весной этого года. В частности, Зверев назвал Медведева «одним из самых нечестных игроков тура» из-за экспрессивного поведения Даниила.

«Я немного сожалею о том, как именно дал это интервью. Я действительно верю, что в своей речи имел в виду конкретную победу в матче, а не весь его теннис. Это то, что я действительно не терплю.

Про меня можно сказать много чего, но я никогда не беру медицинский тайм-аут, никогда не хожу в туалет без необходимости. Я не делаю никаких «движений», не делаю ничего подобного, потому что мне это просто не нравится. Я терпеть не могу, когда соперники делают что-то подобное, и считаю это невероятно неспортивным.

В конце концов, я должен был подойти к нему сам и сказать: «Эй, что ты творил? Что за чёрт!», а не давать об этом интервью, но я был разочарован. В тот момент я был зол», — приводит слова Зверева Tennis Head со ссылкой на эфир Sky Sports Germany.

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