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Сборная Австралии второй год подряд вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная Австралии второй год подряд вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
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Национальная команда Австралии завоевала путёвку в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв сборную Чехии.

В решающем матче турнира австралийский дуэт Мэттью Эбден и Макс Пёрселл обыграл Иржи Легечку и Адама Павлашека со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время австралийцы выполнили четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. На счету чешского дуэта пять эйсов и одна двойная ошибка.

Напомним, в первом матче четвертьфинала представитель Чехии Томаш Махач обыграл Джордана Томпсона. После этого австралиец Алекс де Минор победил чеха Иржи Легечку.

Таким образом, национальная команда Австралии второй год подряд сыграет в полуфинале турнира.

Кубок Дэвиса 2023. 1/4 финала
22 ноября 2023, среда. 23:55 МСК
Иржи Легечка
31
Чехия
Иржи Легечка
Адам Павлашек
Чехия
Адам Павлашек
И. Легечка А. Павлашек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Макс Пёрселл
45
Австралия
Макс Пёрселл
М. Эбден М. Пёрселл
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