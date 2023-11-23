Сборная Австралии второй год подряд вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Национальная команда Австралии завоевала путёвку в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв сборную Чехии.

В решающем матче турнира австралийский дуэт Мэттью Эбден и Макс Пёрселл обыграл Иржи Легечку и Адама Павлашека со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время австралийцы выполнили четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. На счету чешского дуэта пять эйсов и одна двойная ошибка.

Напомним, в первом матче четвертьфинала представитель Чехии Томаш Махач обыграл Джордана Томпсона. После этого австралиец Алекс де Минор победил чеха Иржи Легечку.

Таким образом, национальная команда Австралии второй год подряд сыграет в полуфинале турнира.