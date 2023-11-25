Зверев — о доминировании Джоковича: мы с Медведевым в 2021 году приблизились к его уровню

Немецкий теннисист Александр Зверев, седьмая ракетка мира, высказался о доминировании 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» из Сербии Новака Джоковича в мужском теннисе. Спортсмен отметил, что в 2021 году он сам, а также третья ракетка мира из России Даниил Медведев смогли приблизиться к уровню серба.

«Новаку сейчас 36 лет, но он в теле 26-летнего. Вы же не видите, что ему 36! Его тело не стареет, а становится ещё лучше. Он на высоте.

2021 год? Новак действительно доминировал, но я чувствовал, что мы с Медведевым немного приблизились к его уровню. Из крупных турниров после Уимблдона я выиграл Олимпиаду и Итоговый турнир ATP, а Даниил стал чемпионом Открытого чемпионата США. Стало теснее.

Но в 2022 году Медведев повредил спину, а я ногу. Тогда, конечно, стало свободнее. У молодых людей, таких как Карлос Алькарас и Каспер Рууд, было много возможностей. Мы начали догонять, но затем были заторможены травмами. А Новак вернулся и продолжил выигрывать», — приводит слова Зверева Eurosport.de.