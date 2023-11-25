Джокович потерпел первое с 2011 года поражение в одиночном разряде на Кубке Дэвиса

Сербский теннисист, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в матче с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером потерпел первое с 2011 года поражение в одиночном разряде на Кубке Дэвиса. Сегодня, 25 ноября, серб в трёх сетах проиграл итальянцу со счётом 2:6, 6:2, 5:7.

В последний раз Джокович проигрывал личный матч в полуфинале Кубка Дэвиса в 2011 году. Тогда спортсмен снялся с матча с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро при счёте 6:7 (5:7), 0:3 из-за травмы, а его отказ от продолжения борьбы позволил сборной Аргентины выйти в финал турнира.

Поражение от Синнера прервало серии Джоковича из 21 победы на Кубке Дэвиса подряд. Отметим, что с 2011 года сербский теннисист на турнире проиграл только шесть сетов.