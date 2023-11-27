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Кто из российских теннисистов больше всех порадовал в сезоне-2023?

Кто из российских теннисистов больше всех порадовал в сезоне-2023?
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В теннисе официально подошёл к концу сезон-2023. По итогам соревновательного года сразу семь российских теннисистов вошли в топ-100 мирового рейтинга (Даниил Медведев, Андрей Рублёв (оба – в топ-10), Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов).

Это повторение рекордного результата 2008 года. Тогда в сотню лучших входили Николай Давыденко, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов, Марат Сафин, Михаил Южный, Игорь Куницын и Теймураз Габашвили.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто из российских теннисистов-мужчин больше всех порадовал в сезоне-2023?»

Отметим, что 2023 год стал 19-м сезоном, по итогам которого первая ракетка России входит в топ-10.

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