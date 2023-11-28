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Оргкомитет «Трофеев Северной Пальмиры» объяснил отсутствие расписания турнира

Оргкомитет «Трофеев Северной Пальмиры» объяснил отсутствие расписания турнира
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Генеральный директор компании «Формула-ТХ» Наталья Камельзон объяснила задержку расписания матчей на пресс-конференции, посвящённой выставочному турниру «Трофеи Северной Пальмиры», который состоится в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря 2023 года.

«Организаторы придерживают расписание матчей турнира «чтобы не навредить игрокам», — передаёт слова Камельзон корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

По словам Натальи Камельзон, расписание не объявляется до тех пор, пока игроки не доберутся до Санкт-Петербурга, и надеется, что оно будет опубликовано 29 ноября, когда в Северную столицу доедет французский теннисист Адриан Маннарино.

Напомним, ранее WTA заявила, что не применит штрафные санкции к участницам турнира.

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