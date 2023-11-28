Тренер Синнера — о победе Италии на Кубке Дэвиса: мы заставили итальянские СМИ замолчать

Симоне Ваньоцци, тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, высказался об успехе своего подопечного и команды Италии на Кубке Дэвиса — 2023.

«Мы видели, что Янник был в оптимальной форме на Кубке Дэвиса, у него было много энергии. Мы гордимся, что сделали верный выбор для Янника и команды Италии. И мы заставили итальянские СМИ замолчать!» — приводит слова Ваньоцци Tennis World USA.

Напомним, сборная Италии стала обладателем Кубка Дэвиса впервые за 47 лет. Этот трофей стал для итальянской команды вторым в истории. В финале розыгрыша турнира 2023 года итальянские теннисисты обыграли команду Австралии. Австралийцы, в свою очередь, второй сезон подряд потерпели поражение в финале этих соревнований.