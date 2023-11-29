ITIA отреагировало на негодование Новака Джоковича касательно допинг-теста на Кубке Дэвиса

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) отреагировало на скандальную ситуацию вокруг негодования 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича касательно того, что у него взяли кровь на допинг-контроль прямо перед матчем в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

«Первое, что нужно отметить – Джокович не отказывался от теста. Согласно правилам, когда игрок получает уведомление, он должен предоставить образец как можно скорее.

В командных соревнованиях, таких как Кубок Дэвиса, игроки могут быть проинформированы о тесте прямо перед матчем, в то время как на других соревнованиях тестирование обычно проводится после матча. Данная процедура осталась неизменной как для соревнования, так и для отдельного игрока.

В Кубке Дэвиса команды уведомляют перед началом матча. Это позволяет игрокам выбирать, предпочитают ли они сделать тест до матча, в противном случае пробу возьмут после. У них есть право выбора. Некоторые игроки предпочитают делать это раньше, это освобождает их от послематчевых обязанностей, что тоже неплохо, они избегают долгих задержек на корте после окончания встречи», — приводит слова представителя ITIA L'Equipe.