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Новак Джокович, Кубок Дэвиса, допинг: Серена Уильямс вызвала полицию, дело Марии Шараповой, Бренгл проиграла суд

У Джоковича взяли кровь за 1,5 часа до матча. Зачем боссы тенниса кошмарят игроков
Михаил Георгиев
Новак Джокович
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Всё началось в 2016 году с дела Марии Шараповой.

Новаку Джоковичу пришлось изрядно понервничать во время матча Кубка Дэвиса. Серб обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:4 и во время встречи поскандалил с болельщиками соперника. Ноле взбесило, что фанаты стучали в барабаны и громко пели. Первая ракетка мира гаркнул на них: «Научитесь уважать игроков, уважать людей. Заткнитесь, сидите тихо!»

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Реакция Джоковича оказалась настолько резкой отчасти по причине предшествовавших матчу событий. «За 20 лет карьеры со мной такого никогда не происходило, – обалдел серб. – Перед игрой за мной ходил человек, потому что за полтора часа до матча меня уведомили о необходимости сдать кровь. А у меня свой порядок действий, и нельзя, чтобы меня отвлекали. Думать о том, что мне надо сдавать кровь, смогу ли я сдать мочу… Совершенно нелогичное решение. Я всегда поддерживал проверки, но не перед матчем. Что это изменит? Возьмите анализы после игры. Они не понимают спорт, не понимают, зачем они здесь нужны».

Разбираемся, почему теннисные руководители не защищают, а стараются утопить игроков, выбирая сакральные жертвы.

У Бренгл лопнула вена при заборе крови, она подала в суд и проиграла

Не менее вопиющий случай произошёл в 2018 году с американской теннисисткой Мэдисон Бренгл. Она находилась в своём доме во Флориде и собиралась к врачу, когда в дверь постучал допинг-офицер и потребовал сдать тест. Ни день, ни время визита не были указаны девушкой как установленные для проверки, поэтому Мэдисон отказалась от анализа. Представителя USADA этот ответ не устроил: «Если вы открыли дверь, значит, доступны. Если вы не готовы выполнить процедуру, то это будет расценено как нарушение антидопинговой программы», – поверг в шок теннисистку офицер.

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Этот человек не отходил от Бренгл ни на шаг – он даже отправился вместе с ней к врачу и отказался покинуть кабинет, став свидетелем конфиденциального разговора. По возвращении домой американка сдала мочу, но отказалась от забора крови – Мэдисон показала копию заключения о том, что «анализы с использованием иглы, входящей в вену, наносят психологическую и физическую травмы её здоровью». Теннисистка утверждает, что после одного из таких случаев у неё от перенапряжения лопнула вена и образовался огромный синяк на ударной руке.

Мэдисон Бренгл

Мэдисон Бренгл

Фото: Robert Prange/Getty Images

По словам американки, она не пропустила ни одного допинг-теста, а все результаты были отрицательными. Но после того случая терпение теннисистки лопнуло, и она подала в суд на WTA и ITF, заявив, что забор крови при тесте на допинг нанёс ущерб её здоровью, который девушка оценила в $ 10 млн. «Хочу, чтобы официальные лица поняли: игрок – это не товар. Они превышают свои властные полномочия», – полыхнула Бренгл. Однако добиться справедливости и создать прецедент не получилось – в 2021 году Окружной суд Флориды отказал Мэдисон в иске.

Беспардонность представителей ВАДА и ITF (соглашение со Всемирным антидопинговым агентством о проведении допинг-тестов действует с 2002 года) возмущает и бывшую первую ракетку мира Энди Маррея. В 2019-м британец рассказал, как однажды к нему домой пришли в семь часов утра сразу после того, как он приехал из Австралии. «Офицер настоял, чтобы я предъявил удостоверение личности и написал собственный адрес, хотя он был указан на доме. После этот человек стоял в полуметре от меня, пока я сдавал мочу! Качество жизни сильно страдает, потому что я должен сообщать ВАДА о том, где нахожусь, даже если отдыхаю. Как-то они пришли ко мне в отель в Майами, когда я был в отпуске. Я решительно выступаю против употребления допинга в спорте, но по отношению к теннисистам должны быть приняты более адекватные меры», – сокрушается шотландец.

Серена укрывалась от допинг-офицера в «комнате страха»

В ноябре 2011 года в Службу спасения Лос-Анджелеса в шесть утра поступил звонок. Женщина на другом конце провода заявила оператору, что видит незнакомого человека, который пытается проникнуть в её дом. Сама она в это время спряталась в так называемой «комнате страха». Звонившей оказалась Серена Уильямс – американка оборудовала такое укрытие в своём особняке после того, как за год до этого к ней пытался вломиться один из назойливых фанатов. В момент задержания 40-летний мужчина утверждал, что любит теннисистку и уверен во взаимности чувств. Прибывшие на вызов полицейские определили, что незнакомцем на этот раз оказался допинг-офицер ВАДА.

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Подобные регулярные посещения так достали Серену, что осенью 2018 года она не стерпела и в присущем ей стиле раскритиковала всех, кого только можно. Поводом послужил тот факт, что на протяжении того года USADA проверяла Уильямс чаще любой другой теннисистки и теннисиста. В ответ представители организации заявили, что имеют право проверять любого игрока с любой регулярностью на своё усмотрение. «И вот снова для «случайной» проверки на допинг выбрали только Серену. Уже было показано, что из всех игроков меня проверяют чаще всех. Дискриминация? Я считаю, что да. Но, по крайней мере, благодаря мне спорт будет чистым», – иронично отметила теннисистка в соцсетях.

Серену Уильямс проверяли чаще других игроков

Серену Уильямс проверяли чаще других игроков

Фото: Getty Images

Тем самым Серена плеснула бензина в костёр конфликта, случившегося летом того же года накануне Уимблдона, когда допинг-офицер пришёл к ней в 8:30 утра. Он не застал американку дома, но отказался уйти, пока она не вернётся. В тот день взбешённая Уильямс позвонила главе WTA Стиву Саймону и руководителю USADA Трэвису Тайгарту, пожаловавшись на «агрессивное и предвзятое» отношение».

С тех пор мало что изменилось – требования только ужесточаются. В 2023 году за три пропущенных допинг-теста дисквалифицировали на полтора года первую ракетку Швеции Микаэля Имера. В этой истории любопытно, что Имера сначала оправдали, но ITF, вопреки здравому смыслу (Международная федерация тенниса должна защищать игроков), подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Эта инстанция утвердила отстранение игрока на 18 месяцев. «Какой-то страшный сон. Не думаю, что это справедливо. Ни само решение, ни последующее наказание, которое кажется неоправданно большим. Столь долгая дисквалификация фактически равносильна трём годам, так как мне потребуется начинать с нуля. Поэтому я завершаю карьеру», – страдает Микаэль.

ITF завышала количество проводимых ею тестов на допинг, параллель с Лэнсом Армстронгом

Имер в своём пламенном спиче также предположил, что он – жертва, необходимая для работы системы. Вполне вероятно, такая же, как и Симона Халеп у женщин. Началось же всё с Марии Шараповой в 2016 году – до этого в теннисе дисквалифицировали только за употребление наркотиков (Ришар Гаске, Мартина Хингис), а фармакологию зачастую записывали в терапевтические исключения. Единственным профессиональным теннисистом, которого уличили на тот момент в преднамеренном применении анаболических стероидов, оказался мало кому известный американец Уэйн Одесник.

«За несколько лет до дела Шараповой я указал на то, что тестирование на допинг в теннисе минимальное. Неудивительно, что, за исключением Одесника, в теннисе не поймали игрока, использующего такие передовые вещества, как гормон роста или синтетический тестостерон», – подчеркнул доктор Дональд Кэтлин из лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. С этим мнением солидарны и расследователи аналитической передачи Beyond the Lines на ESPN – «пример Шараповой был необходим для того, чтобы имитировать жёсткую борьбу с допингом».

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Усиление «охоты на ведьм» в последние годы связано с раскрытием информации о том, что до 2019 года ATP согласовывала с игроками время для прохождения допинг-тестов при проведении «Мастерсов» и турниров «Большого шлема». Эксперты по борьбе с допингом утверждают, что этот метод имеет огромное значение для мошенников. В ВАДА такой подход сравнили с успешной эрой обхождения допинга велосипедистом Лэнсом Армстронгом – если знаешь о месте и времени теста, то легче обмануть систему. Кодекс ВАДА гласит, что «за исключением исключительных и оправданных обстоятельств, все испытания должны проводиться без предварительного уведомления».

Симона Халеп и Мария Шарапова

Симона Халеп и Мария Шарапова

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Также ITF завышала количество проводимых ею тестов на допинг. Международная федерация тенниса считает каждую пробу, взятую во время индивидуального допинг-контроля, отдельным тестом. Если игрок сдаёт образцы крови, мочи и паспорта крови одновременно, это засчитывается за три анализа. «Я всегда с подозрением относился к федерациям, которые полагаются на количество проводимых тестов, а не на их качество. Они ищут убежища в статистике, говоря: «О, мы протестировали 1000 игроков», – сокрушается бывший президент ВАДА Дик Паунд.

Нет ничего удивительного, что сегодня в поисках очередной сакральной жертвы теннисные руководители готовы топить игроков (как в случае с Имером), ломать подготовку к матчам (Джокович) и кошмарить ранними проверками (Маррей), ущемляя права и свободу передвижений. Не говоря уже об элементарном уважении и презумпции невиновности.

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