Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились

28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова и 49-я ракетка мира Александр Шевченко вступили в брак. Свадебная церемония теннисистов прошла во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

«Мистер и миссис Шевченко», – написала Анастасия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, об отношениях Александра Шевченко и Анастасии Потаповой стало известно в марте текущего года. В сентябре пара объявила о помолвке. Обоим спортсменам 22 года, они знакомы с детства.

Потапова и Шевченко выступят на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, который начнётся сегодня, 1 декабря, и продлится до 3 декабря. Молодожёны сыграют за команду «Львов».