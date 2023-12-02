Ярослав Дёмин: между быть первым и «Большим шлемом» всё-таки выбрал бы «Большой шлем»

Российский теннисист Ярослав Дёмин, экс первая ракетка мира по юниорам, поделился мнением о том, что считает более крутым: первую строчку рейтинга или победу на турнире «Большого шлема». Напомним, в прошедшем сезоне спортсмен не только возглавлял рейтинг, но и выиграл «Ролан Гаррос» в паре, а также сыграл финал Уимблдона в одиночке.

«Очень круто было сыграть финал Уимблдона. Я играл все четыре «Шлема». Считаю, что самый крутой ТБШ — это Уимблдон. Я люблю, когда всё красивое — зелёная трава, белая форма. Очень хотелось бы выиграть Уимблдон. Между быть первым и «Большим шлемом» я бы всё-таки выбрал «Большой шлем», — рассказал спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.