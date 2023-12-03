Анастасия Потапова рассказала, как на неё влияют отношения с Александром Шевченко

28-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как на неё влияют отношения с новоиспечённым супругом Александром Шевченко (49-я ракетка мира). Напомним, Потапова и Шевченко обручились в конце сентября.

«Намного легче, когда ты ездишь по турнирам, и с тобой рядом есть тот, кто сам в этом варится, поддерживает тебя и знает, где нужно промолчать, а где что-то сказать. Конечно, это дополнительная мотивация и радость. Результаты из-за этого точно будут идти только наверх», – передаёт слова Потаповой корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова.

22-летняя Анастасия Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — третий круг «Ролан Гаррос», Уимблдона и Открытого чемпионата Австралии.