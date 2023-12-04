Надаль воспользуется защищённым рейтингом для участия в Australian Open

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису, используя защищённый рейтинг. Об этом сообщает португальский журналист Жозе Моргадо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, защищённый рейтинг позволяет спортсменам, надолго выбывшим из тура по уважительной причине, сохранить место в рейтинге в течение определённого периода времени, чтобы вернуться после перерыва и возобновить выступления на ранее достигнутых позициях. При этом права на посев защищённый рейтинг не даёт — только на то, чтобы попасть в сетку турнира.

Помимо Надаля защищённым рейтингом на Australian Open планируют воспользоваться хорват Марин Чилич, канадские теннисист Милош Раонич и Денис Шаповалов, Квон Сон У (Южная Корея), Иржи Веселы (Чехия) и Аттила Балаж (Венгрия).